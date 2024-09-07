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Глушаков: поехал бы играть в Ханой, ещё не завершил карьеру в сборной

Глушаков: поехал бы играть в Ханой, ещё не завершил карьеру в сборной
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мыслями о поездке сборной России в Азию для проведения товарищеских матчей.

«Россия поехала во Вьетнам, чтобы проверить свои силы и посмотреть на азиатскую лигу. В любом случае эти игры идут в зачёт ФИФА, и сборная России должна играть. Эти матчи неинтересны? А что делать, если соперников нет? Сыграть против Медиалиги в России? Да нет, это бред и глупость. Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю — карьеру в национальной команде не завершил ещё», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная. Сегодня, 7 сентября, должна была состояться игра со сборной Таиланда, но была отменена из-за непогоды.

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