Александр Горшков: сборная России съездила во Вьетнам зря

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мыслями о поездке сборной России в Азию для проведения товарищеских матчей.

«Никто не знал, что матч Россия — Таиланд будет отменён. Российская команда ехала во Вьетнам не ради одной игры. В любом случае сборной России нужны матчи, она должна играть. К сожалению, матч отменили из-за погодных условий, и получается, что съездили зря. Но такого никто не предполагал, ведь планировали одно, а получилось совершенно другое», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная. Сегодня, 7 сентября, должна была состояться игра со сборной Таиланда, но была отменена из-за непогоды.