Александр Горшков: вряд ли травма Волкова повлияет на «Зенит» и сыграет решающую роль

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о травме игрока сине-бело-голубых Сергея Волкова. Стало известно, что у крайнего защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Печально, что Волков получил тяжёлую травму, ведь футболист выбывает на шесть-восемь месяцев и потом проходит тяжёлое восстановление. Это в какой-то мере потеря для «Зенита», ведь это молодой и перспективный футболист, который не был основным, но выходил в ротации. Однако вряд ли его травма повлияет на игру «Зенита» и сыграет решающую роль. Поэтому хочется выразить больше человеческого сожаления из-за этого повреждения.

Если «Зенит» будет искать футболиста на позицию правого защитника не на роль основного игрока, то я предпочёл бы, чтобы клуб взял кого-то из своей системы. Такие футболисты точно есть», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.