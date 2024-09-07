Иван Таранов: выезд во Вьетнам — очень интересно. Кто знал, что там будет такая погода?

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением об участии сборной России в товарищеском турнире в Ханое.

«Большой путь во Вьетнам — это неимение других соперников для сборной России. Кто знал, что там будет такая погода? Любой матч и выезд — это очень интересно. Но не знаю, какая была цель лететь именно во Вьетнам. Изначально было известно, что азиатская конференция слабее, чем европейская. Это происходит за неимением лучшего, у нас немного выбора», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 7 сентября, РФС сообщил об отмене товарищеского матча с Таиландом из-за непогоды. 5 сентября сборная России победила Вьетнам со счётом 3:0.

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