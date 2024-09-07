Газизов: надеемся, что и другие ребята из «Динамо» Махачкала будут вызываться в сборные

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов выразил надежду, что, помимо защитника Валентина Пальцева, в свои сборные будут вызываться и другие футболисты команды.

«Мы надеемся, что не только Валентин, но и другие ребята будут вызываться в свои сборные. Дай бог, чтобы всё получалось. Например, Джавад был в расширенном списке сборной Ирана, но его не стали дёргать. Сейчас ему нужно набирать форму и адаптироваться в клубе», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

5 сентября в товарищеском матче с Вьетнамом (0:3) Пальцев дебютировал в составе сборной России. 23-летний футболист провёл на поле 56 минут.

В нынешнем сезоне в составе махачкалинской команды защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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