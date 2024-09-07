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В Испании закрыли дело игрока «Бетиса» Карвалью, подозревавшегося в изнасиловании

Провинциальный суд Севильи вынес решение о закрытии дела полузащитника «Бетиса» Вильяма Карвалью, которому ранее были предъявлены обвинения в изнасиловании девушки. Об этом сообщает ABC.

По информации источника, суд признал обвинения девушки, подавшей иска на футболиста, «необоснованными», а также подчеркнул, что её версия произошедших событий противоречит фактам, проанализированным двумя судебными органами после тщательного полицейского расследования.

Ранее девушка заявляла, что она подверглась сексуальному насилию со стороны Карвалью в августе 2023 года. Инцидент произошёл в номере отеля.

Португальский футболист выступает в составе «Бетиса» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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