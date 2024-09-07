Игрок «Химок» Вера: матч с «БроукБойз» — серьёзная подготовка к РПЛ для нас

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о прошедшем товарищеском матче с медиаклубом «БроукБойз». Встреча завершилась уверенной победой команды из Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

«Мы понимаем, что есть разница в уровне РПЛ и Медиалиги, где играют «БроукБойз». Но мы играли в полную силу, считаем этот матч серьёзной подготовкой к возобновлению чемпионата.

Я не очень хорошо знаю Медиалигу, но помню, когда «БроукБойз» играли с «Оренбургом». К сожалению, не принимал участия в том матче, но это хорошая команда», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После семи сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали шесть очков и расположились на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.