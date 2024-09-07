Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Химок» Вера: матч с «БроукБойз» — серьёзная подготовка к РПЛ для нас

Игрок «Химок» Вера: матч с «БроукБойз» — серьёзная подготовка к РПЛ для нас
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о прошедшем товарищеском матче с медиаклубом «БроукБойз». Встреча завершилась уверенной победой команды из Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
06 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
2 : 0
Broke Boys
Москва, Россия
1:0 Глушаков – 13'     2:0 Магомедов – 50'    

«Мы понимаем, что есть разница в уровне РПЛ и Медиалиги, где играют «БроукБойз». Но мы играли в полную силу, считаем этот матч серьёзной подготовкой к возобновлению чемпионата.

Я не очень хорошо знаю Медиалигу, но помню, когда «БроукБойз» играли с «Оренбургом». К сожалению, не принимал участия в том матче, но это хорошая команда», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После семи сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали шесть очков и расположились на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.

Материалы по теме
Лукас Вера: положение «Химок» не идеально, но мы хорошо играем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android