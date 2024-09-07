Вратарь «Акрона» Васютин: говорят, есть в планах построить стадион в Тольятти

Вратарь «Акрона» Александр Васютин рассказал о планах клуба по строительству своего стадиона.

– Одна из главных ассоциаций с «Акроном» – отсутствие своего стадиона. Как ты относишься к таким разговорам?

– Давай сделаем скидку на то, что клуб очень молодой. Но все видят – он развивается в правильном направлении. Говорят, в планах есть построить стадион в Тольятти. Это будет супер для команды и города. Отлично, что мы можем играть на стадионе чемпионата мира. Остальное придёт со временем.

Клуб делает много активностей в городе – куча коллабораций в плане музыки, искусства. Записали трек, посвящённый «Акрону». На фасаде здания нарисовали огромное стильное граффити. Уверен, всё это даст свои плоды.

– Связь с болельщиками разве не теряется?

– Я не думаю, что теряется. Скорее осложняется. Но мне кажется, наше участие в РПЛ для города большое событие. Да, до Самары ехать часа полтора. Это приличное расстояние, но люди всё равно едут и поддерживают нас. В этом плане надо отдать должное клубу – они помогают в организации передвижения. На домашних матчах у нас хорошая поддержка, люди ездят и на гостевые матчи. Клуб также помогает с трансфером в другие города для всех желающих. Даже в Воронеж нас приехали поддержать, а ведь в плане логистики — это очень тяжёлый выезд. Думаю, это главный показатель того, что связь сохраняется, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью

корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.