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«Вовлечённость вратаря в игру ещё выше, чем в «Зените». Васютин — о требованиях в «Акроне»

«Вовлечённость вратаря в игру ещё выше, чем в «Зените». Васютин — о требованиях в «Акроне»
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Вратарь «Акрона» Александр Васютин рассказал о требованиях в тольяттинском клубе.

– Если к футболу: Латышонок мне рассказывал, что офигел от разного уровня вратарской работы после перехода из «Балтики» в «Зенит». У тебя не случилось истории наоборот?
– Это нормально. Я поработал в разных командах, с разными специалистами, и у каждого был свой подход, который редко совпадает с предыдущим. У нас сейчас два тренера вратарей, мне комфортно с ними.

– Но в чём специфика?
– Думаю, сейчас требования к вратарям плюс-минус одинаковые. Мы стараемся грамотно выходить из-под прессинга, то есть вратарь больше вовлечён в игру ногами. Понятно, что это риск. Но это тот футбол, в который команда привыкла и хочет играть.

– Тебе нравится играть ногами?
– Да, но пока немного непривычно именно внедриться в систему игры «Акрона». Всё равно есть отличия по сравнению с тем же «Зенитом». Вовлечённость в игру ещё выше. Много требований по развитию атаки. Вратарь должен высоко подниматься. От нас требуют искать передачи партнёров в любой позиции. Несмотря на то что цена ошибки в такой ситуации увеличивается, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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