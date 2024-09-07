Франк Артига: Месси отказался переходить в «Химки», потому что в России очень холодно

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос, перейдёт ли нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в подмосковную команду. Напомним, ранее испанский специалист говорил, что позовёт 37-летнего футболиста в российский клуб.

«Я звал Месси в «Химки»? Он отказался переходить. Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него», — приводит слова Артиги «РБ Спорт».

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Лионель Месси сыграл в теннис: