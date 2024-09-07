В «Дубай Юнайтед» рассказали о психологическом состоянии Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану высказался о психологическом состоянии новоиспечённого нападающего команды Квинси Промеса, ранее выступавшего в составе московского «Спартака». Напомним, футболист всё ещё ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Лично на меня он произвёл положительное впечатление. Очень бодрый, мотивированный. В максимально хорошем психологическом состоянии, по крайней мере, в те дни, когда я с ним встречался, общался. Сегодня третий день, как он тренируется в клубе. Но я думаю, надо понимать, что Промес большой профессионал и уже взрослый человек, поэтому 100% внутри него что-то есть. Когда выйдет сыграть в первом матче, забьёт первый гол, это поможет ему быстрее вернуться в профессиональный футбол и получить дополнительную радость для себя. Я уверен, что внутри он, конечно, переживает, хотя никто это не видит. Но именно в команде о нём суперпозитивное впечатление», — приводит слова Чебану «РБ Спорт».

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.