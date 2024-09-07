Игнатьев: у части игроков сборной России не вышло сыграть, но таковы законы природы

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о целесообразности поездки сборной России во Вьетнам для проведения товарищеских матчей.

«Конечно, сборная не зря полетела во Вьетнам. Команда провела один матч, хоть и планировалось два. По не зависящим от нас причинам игра с Таиландом была отменена. Вторая группа игроков не получила практики, но мы понимаем, в каком состоянии сборная и какой у неё уровень относительно Вьетнама. Можем судить о тех, кто вышел на поле, что они из себя представляют. К сожалению, части футболистов сборной не удалось сыграть, но таковы законы природы. Нужно возвращаться домой и готовиться к матчам чемпионата», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная. Сегодня, 7 сентября, должна была состояться игра со сборной Таиланда, но была отменена из-за непогоды.