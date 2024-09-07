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Кукурелья рассказал о причинах исполнения песни после Евро-2024, затрагивающей Холанда

Кукурелья рассказал о причинах исполнения песни после Евро-2024, затрагивающей Холанда
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Крайний защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья рассказал, как появилась песня, которую футболист исполнил после победы «Фурия Роха» на Евро-2024. Напомним, в песне была использована следующая строчка: «Холанд трепещет перед Кукурельей».

Кукурелья спел песню про Холанда, празднуя победу Испании:

«Эта песня появилась в социальных сетях много лет назад. Она вызвала большой ажиотаж. На праздновании меня попросили спеть её. У меня не оставалось другого выбора, я должен был это сделать и доволен результатом. Эту песню запомнят. Она будет телепортировать в пережитые приятные моменты Евро-2024.

Часть песни про Холанда? Да, в Англии ей тоже уделили много внимания. На мой взгляд, если про кого-то поют песню, это означает, что он является лучшим футболистом и мировой звездой. Не стал бы пропевать имя игрока, которого никто не знает», — приводит слова Кукурельи EFE.

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