Овчинников: Севикяну надо перестроиться на РПЛ, он морально травмировался в Венгрии

Бывший советский и российский футболист Валерий Овчинников поделился мнением о переходе нападающего Эдгара Севикяна в «Локомотив» из «Ференцвароша» на правах аренды.

«Первые два тура покажут, в каком состоянии Севикян приехал в «Локомотив», ведь он готовился к сезону в Венгрии. Очень важно психологически перестроиться на чемпионат России. Он морально травмировался, потому что у него не получилось в Венгрии. В этой ситуации надо разбираться с хозяином клуба. Ведь ещё недавно оттуда убрали Черчесова.

Я считаю, что российский чемпионат выше венгерского. В «Пари НН» хотели заработать деньги, поэтому он ушёл в «Ференцварош», а не в команду из России. Но лучше бы он сразу перешёл в «Локомотив», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: