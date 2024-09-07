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Соболев в составе «Зенита» отправился в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев вместе с остальной командой отправился в Казахстан, где завтра, 8 сентября, состоится товарищеский матч с «Кайратом».

Фото: ФК «Зенит»

Игра пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата).

Сине-бело-голубые объявили о переходе 27-летнего нападающего из московского «Спартака» 30 августа. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев принял участие в одном матче за красно-белых, в котором не отметился результативными действиями. В июле российский футболист был отстранён от тренировок с основной командой московского клуба.

В минувшем сезоне на счету Соболева 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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