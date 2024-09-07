Черчесов рассказал, как сборной Казахстана удалось сдержать Холанда

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, за счёт чего его команде удалось сдержать нападающего Норвегии Эрлинга Холанда в матче 1-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций (0:0).

«Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Они выполнили всё, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду. Второй момент – у сборной Норвегии не было возможности снабжать Холанда. Один раз мы прозевали, после чего он попал в штангу. Везёт тому, кому везёт, как говорится. Надеемся, что эта игра добавит уверенности нашим игрокам», – приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Эта игра стала первой для российского специалиста на посту главного тренера сборной Казахстана.

После 1-го тура сборная Казахстана с одним очком занимает третье место в группе 3 Лиги В. Норвежская национальная команда, также заработавшая одно очка, располагается на четвёртой строчке. Возглавляет квартет сборная Австрии (одно очко). В следующем туре Лиги наций подопечные Черчесова встретятся со Словений. Игра состоится 9 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: