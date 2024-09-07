Вратарь «Акрона» Васютин: меня не просили переговорить с Дзюбой

Вратарь «Акрона» Александр Васютин поделился мыслями о составе тольяттинской команды.

– Здесь весьма высокая интенсивность. Думаю, в этом плане показательно то, как мы играем. И там много положительных отзывов от нейтральных зрителей. «Акрон» действительно показывает интенсивный и агрессивный футбол, статистика не даст соврать.

– С этим трудно спорить, но класс игроков… Ты считаешь, что с нынешним составом можно остаться в РПЛ?

– Конечно, в клубе прорабатывают варианты усиления, но и на сегодняшний день у нас довольно крепкий подбор футболистов. А трансферное окно пока не закрыто, значит, ещё возможны какие-то переходы.

– Тебя не просили поговорить с Артёмом Дзюбой?

– Нет.

– Но он или Джикия могли бы усилить «Акрон»?

– Если руководство и тренерский штаб посчитают, что они подойдут команде, то почему нет? Главное, чтобы это было полезно команде в плане достижения результата, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.