Экс-вратарь «Зенита» Васютин: мне писали — ты не можешь, ты не готов. А я знаю, что могу

Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о своей уверенности во время выступлений в составе «Зенита».

– Я не соглашусь с тем, что потерял уверенность в последний период в «Зените». Скорее, у меня не было игрового тонуса. В «Зените» за последние полгода я сыграл только в нескольких товарищеских играх. При этом с точки зрения психологии всё было нормально. Но не было того самого тонуса, который приходит только с игровым временем.

– Но разве, когда нет тонуса, уверенность не пропадает?

– Уверенность же больше про процессы в голове. У меня там полный порядок. Я знаю свой уровень. Знаю свои сильные стороны. В плане психологии никаких проблем. И понимаю, что с игровым временем вернётся и тонус.

– Мне вообще казалось, что любой другой вратарь на твоём месте мог бы сломаться. Просто в последнее время же в «Зените» ты вообще не получал шансов.

– Ты же слышал, что вратарская психология отличается от психологии других футболистов. Да, когда не играешь, можешь начать сомневаться в себе. Но это как раз таки та самая проверка на прочность. Со стороны я много слышал и читал в духе «ты не можешь, ты не готов». А я знаю, что могу. Только надо это показать – в первую очередь самому себе.

Редко в карьере всё идёт вверх и всё замечательно развивается. Жизнь профессионала – это эмоциональные качели, испытания, через которые надо проходить. И только они покажут, кто ты на самом деле, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.