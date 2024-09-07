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Игрок «Химок» Глушаков: в Медиалиге больше болельщиков, чем у второй восьмёрки РПЛ

Игрок «Химок» Глушаков: в Медиалиге больше болельщиков, чем у второй восьмёрки РПЛ
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о прошедшем товарищеском матче с медиаклубом «БроукБойз». Встреча завершилась уверенной победой команды из Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0, а сам Глушаков отметился одним забитым мячом.

«В Медиалиге вообще больше болельщиков, чем у второй восьмёрки РПЛ. Команда «БроукБойз» старалась, все силы отдала. Где-то подсели по ходу матча. «Химки» их перебегали», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

После семи сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали шесть очков и расположились на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.

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