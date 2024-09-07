Валерий Овчинников: нам сейчас не до жиру — любая игра с любой сборной в копилку

Бывший советский и российский футболист Валерий Овчинников поделился мнением о матче сборной России с Вьетнамом (3:0), который состоялся 5 сентября.

«В чём проблема полететь и сыграть один матч с Вьетнамом? Лететь не идти! Понимаю, если бы футболисты сборной России пошли во Вьетнам пешком с рюкзаками на спине. Но самое главное, что сборная России выиграла. Это было познавательно. Нам сейчас не до жиру — любая игра с любой сборной в копилку. Потому что когда-то всё это закончится.

Вьетнам в матче с Россией сопротивлялся, а не играл. Поэтому мы не пошли в Азиатскую конференцию — из-за силы сборных. С ними нельзя долго играть, потому что может притупиться чувство остроты футбола. Но эпизодически, как сейчас, чтобы затыкать дыры, с азиатскими сборными можно играть», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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