Россия не сыграла с Таиландом, СКА и «Ак Барс» впервые в сезоне победили. Главное к вечеру

Товарищеский матч сборной России с Таиландом был отменён из-за тайфуна, СКА и «Ак Барс» одержали первые победы в сезоне КХЛ, медали россиян на Паралимпиаде-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 сентября.
Футбол
РФС официально сообщил об отмене матча сборной России и Таиланда из-за непогоды
«Динамо» объявило о переходе вингера Артура Гомеса из «Крузейро»
Хоккей
СКА одержал первую победу в сезоне, переиграв на выезде «Ладу»
«Ак Барс» отыгрался с 0:2, а затем победил «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ
«Спартак» проиграл «Сочи» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ
Теннис
«Я пожертвовала Олимпиадой и, похоже, была права». Соболенко — о пропуске ОИ ради US Open
Макс Пёрселл и Джордан Томпсон стали чемпионами US Open — 2024 в парном разряде
Бокс/ММА
Легендарный боец UFC Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры бойца
Баскетбол
Егор Кулешов подписал контракт с «Автодором»
ЦСКА одержал победу над «Тюрк Телеком» в товарищеском матче с отрывом в семь очков
Авто
Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Сан-Марино MotoGP, Морбиделли — 2-й, Бедзекки — 3-й
Волейбол
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Нефтяник» в стартовом туре мужской Суперлиги
Биатлон
Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества
Антон Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Красноярске
Другие
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Пловчиха Виктория Ищиулова выиграла третье серебро Паралимпиады-2024
Егор Ефросинин стал третьим на дистанции 50 м баттерфляем на Паралимпиаде-2024
Пловец Роман Жданов завоевал второе золото на Паралимпиаде-2024