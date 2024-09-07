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Россия не сыграла с Таиландом, СКА и «Ак Барс» впервые в сезоне победили. Главное к вечеру

Товарищеский матч сборной России с Таиландом был отменён из-за тайфуна, СКА и «Ак Барс» одержали первые победы в сезоне КХЛ, медали россиян на Паралимпиаде-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 сентября.

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