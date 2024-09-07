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«Неспортивно». Куман — о словах Бергвейна, заявившего о нежелании работать с тренером

«Неспортивно». Куман — о словах Бергвейна, заявившего о нежелании работать с тренером
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал слова крайнего нападающего Стивена Бергвейна, заявившего о нежелании выступать под руководством 61-летнего специалиста, раскритиковавшего его переход из «Аякса» в саудовский «Аль-Иттихад».

«Я не читал об этом, а слышал [слова Бергвейна]. Вполне логично, что он так отреагировал. Однако в дальнейшем мы не будем обсуждать подобную тему. На меня никак не влияет сложившаяся ситуация. Просто хочу отметить, что данный шаг не свидетельствует о наличии спортивных амбиций. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Кумана Voetbal International.

Контракт Бергвейна с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. На текущий момент нападающий не дебютировал в составе «Аль-Иттихада».

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