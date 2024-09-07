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«Если будет возможность — с удовольствием». Васютин — о возможном возвращении в «Зенит»

«Если будет возможность — с удовольствием». Васютин — о возможном возвращении в «Зенит»
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Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о возможном возвращении в санкт-петербургский «Зенит». 29-летний голкипер является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды.

– Как ты считаешь: ты ещё когда-нибудь сыграешь за «Зенит»?
– Если будет такая возможность – с удовольствием. Однако только если будет понимание, что смогу быть полезным для команды. Глобальной цели вернуться только в «Зенит» и никуда больше – нет. В футбольном мире это так не работает. Многое зависит от случая. Могу сказать, что чувствую в себе силы и амбиции играть на высоком уровне. Самое время показать это. А в последние годы «Зенит» результатами доказывает, что это самый сильный и стабильный клуб России. И, полагаю, многие хотят сыграть за эту команду, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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