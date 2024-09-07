Отец Тюкавина: Костя ездит в расположение сборной России с удовольствием

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос, как его сын относится к матчам сборной России с соперниками не самого высокого уровня.

«Желание выходить в стартовом составе у Кости есть, но этот состав всё равно определяет тренер. Я с ним говорил, когда они только приехали во Вьетнам. Костя сказал, что пока не понимает, в каком мире он находится, – всё-таки сказывается разница во времени. Конечно, вызов в сборную – это всегда оценка твоего труда. Просто так в сборную никого не вызывают. Вызов Кости в сборную – это поощрение за то, что он трудился долгое время. Я понимаю, что он ездит в расположение сборной с удовольствием. Но раз уж у нас сложилась такая ситуация, то приходится играть с Вьетнамом и Таиландом», — приводит слова Александра Тюкавина Metaratings.

Тюкавин не появился на поле в товарищеском матче с Вьетнамом, в котором сборная России победила со счётом 3:0. 22-летний футболист дебютировал в составе российской национальной команды в 2021 году. Он сыграл пять матчей, в которых отметился одним голом.

Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В текущем сезоне нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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