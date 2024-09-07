«Победителей не любят». Васютин объяснил кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Вратарь «Акрона» Александр Васютин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», высказался о том, что болельщики многих клубов скандируют, что сине-бело-голубые — позор российского футбола.

– Болельщики на трибунах кричат: «Зенит» – позор российского футбола. Как ты к этому относишься?

– Это так много обсуждают и, мне кажется, таким образом искусственно создают этому повышенное внимание. Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят. Другой момент – чем люди руководствуются? Я, например, за созидание. Думаю, люди, которые пришли на футбол, в первую очередь должны поддерживать свою любимую команду, а не унижать или оскорблять соперника. Потому что поддержка на трибунах – это тоже своего рода искусство.

Здорово, когда болельщики придумывают что-то новое. Это нелёгкий труд. Я застал времена, когда фанаты сначала обкатывали заряды на малой арене Петровского на играх дубля. Если заряд хорошо звучал, то потом его переносили на основную арену. Экспериментировали над ритмами, над звучанием, дорабатывали. Культура боления – это реально творческая сфера. В моём понимании она в большинстве своём должна быть направлена именно на поддержку своей команды, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.