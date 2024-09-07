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Экс-вратарь «Зенита» ответил на вопрос, остались ли у него обиды на бывший клуб

Экс-вратарь «Зенита» ответил на вопрос, остались ли у него обиды на бывший клуб
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Вратарь «Акрона» Александр Васютин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», рассказал, остались ли у него какие-либо обиды на сине-бело-голубых.

– Неужели никаких обид ни на кого не осталось?
– Нет. Честно, я с большим уважением и благодарностью отношусь к клубу. «Зенит» моя родная команда. Очень много сообщений получил из Питера. Моё зенитовское прошлое от меня никуда не уйдёт, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт вратаря с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 350 тыс. В карьере Васютина также был опыт выступления за рубежом. Он играл в скандинавских клубах — финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене».

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