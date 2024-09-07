Гладилин — о Севикяне в «Локомотиве»: это не звезда, которая будет выделяться

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Валерий Гладилин поделился мнением о переходе нападающего Эдгара Севикяна в стан железнодорожников из «Ференцвароша».

«Не знаю, является ли Эдгар Севикян усилением для «Локомотива», потому что не могу оценить его качеств. Это не звезда или какой-то игрок, который будет выделяться. Потому что «Пари НН» — это не уровень российского футбола, а игра в Венгрии не показатель. Но раз его берут Галактионов и руководители клуба, значит, он им нужен», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В январе 2024 года Севикян перешёл в «Ференцварош». В составе клуба из Будапешта он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

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