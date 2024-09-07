У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс с 2015 года, на втором месте — «Челси»

«Манчестер Юнайтед» имеет худший трансферный баланс с 2015 года. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES), проанализировавший расходы и доходы клубов от трансферов с указанного года. За девять лет «красные дьяволы» потратили на покупку футболистов на € 1,304 млрд больше, чем заработали от их продаж.

На второй строчке по худшему трансферному балансу с 2015 года расположился лондонский «Челси». «Синие» потратили на приобретении игроков на € 1,209 млрд больше, чем заработали.

На третьем месте находится «Пари Сен-Жермен». Трансферный баланс французского гранда составляет € -991 млн.

На четвёртой строчке располагается «Арсенал» из Лондона с показателем в € -795 млн. Пятое место занимает «Тоттенхэм» (€ -711 млн).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: