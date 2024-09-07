Неймар сказал Суаресу трогательную речь, посвящённую завершению его карьеры в сборной

Нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар записал видеообращение, посвящённое завершению карьеры в сборной Уругвая форварда Луиса Суареса. Видео было показано на табло стадиона после прощального матча Суареса с Парагваем (0:0).

«Это грустный день, но при этом гораздо более счастливый из-за всего, что ты сделал для сборной, и из-за того, что ты прожил: привёл свою национальную команду на вершину футбола и стал лучшим бомбардиром. Для меня большая честь знать тебя как человека и как игрока. Играть против тебя очень сложно. Я всегда помню наши разговоры и моменты. У меня были очень приятные моменты с тобой. Я знаю, что это печальный день для уругвайцев, потому что ушёл невероятный игрок, но я уверен, что он останется в их сердцах, в их памяти и в истории Уругвая. Я обнимаю тебя, я очень люблю тебя, и мы всегда будем вместе», — приводит слова Неймара Marca.