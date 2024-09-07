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«Динамо» объявило о переходе вингера Артура Гомеса из «Крузейро»

«Динамо» объявило о переходе вингера Артура Гомеса из «Крузейро»
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«Динамо» в своём телеграм-канале объявило о переходе 26-летнего крайнего нападающего Артура Гомеса из «Крузейро». Контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года.

Фото: ФК «Динамо» Москва

Бело-голубые объявили о трансфере Гомеса, представив креативный, анимационный ролик, заканчивающийся фразой: «Артур, добро пожаловать!»

Видео можно посмотреть в официальной группе «Динамо» в VK.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.

На текущий момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре чемпионата России бело-голубые встретятся с «Ахматом». Игра состоится 15 сентября.

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