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Кечинов: обидно, что сборная России не сыграет второй матч, — Таиланд сильнее Вьетнама

Кечинов: обидно, что сборная России не сыграет второй матч, — Таиланд сильнее Вьетнама
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отмене товарищеского матча сборной России с Таиландом, который должен был состояться сегодня, 7 сентября, из-за плохой погоды.

«Кто знал, что отменится матч с Таиландом. Сборная России настраивалась на две игры, но произошёл форс-мажор. Обидно, ведь хотелось посмотреть вторую игру — Таиланд будет посильнее, чем Вьетнам. Но ничего страшного нет — уже скоро договоримся о других матчах для нашей сборной, а российской команде обязательно нужно играть. Поэтому в октябре и ноябре ещё увидим матчи сборной.

Сложно оценивать игру России в матче с Вьетнамом, потому что наш соперник был слабым. Но у нас небольшой выбор сборных, с которыми можно играть. Почему мы должны упускать возможность играть встречи с Вьетнамом и Таиландом? Это нужно использовать. Если бы была возможность постоянно играть с Сербией, Камеруном и другими сильными соперниками, то это было бы великолепно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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