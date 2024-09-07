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«Шинник» уверенно обыграл «Уфу» в домашнем матче Первой лиги

«Шинник» уверенно обыграл «Уфу» в домашнем матче Первой лиги
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Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). «Шинник» одержал победу в матче со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
07 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Фёдоров – 15'     2:0 Жамалетдинов – 84'    

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Шинника» Захар Фёдоров. На 84-й минуте отметился голом форвард «Шинника» Тимур Жамалетдинов. В матче было показано три жёлтые карточки.

После этой игры в активе «Шинника» стало девять очков. Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» с шестью очками находится на 16-м месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.

Турнирная таблица Первой лиги
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