«Шинник» уверенно обыграл «Уфу» в домашнем матче Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). «Шинник» одержал победу в матче со счётом 2:0.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Шинника» Захар Фёдоров. На 84-й минуте отметился голом форвард «Шинника» Тимур Жамалетдинов. В матче было показано три жёлтые карточки.

После этой игры в активе «Шинника» стало девять очков. Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» с шестью очками находится на 16-м месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.