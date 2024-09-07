Ирландия — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 19:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 сентября, в матче 1-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Ирландии и Англии. Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе 2 Лиги B также выступят сборные Греции и Финляндии. Очный матч национальных команд начнётся в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.