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Ирландия – Англия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 19:00

Ирландия — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 19:00
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Сегодня, 7 сентября, в матче 1-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Ирландии и Англии. Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе 2 Лиги B также выступят сборные Греции и Финляндии. Очный матч национальных команд начнётся в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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