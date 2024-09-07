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Терёхин — об Артуре Гомесе: «Динамо» нужны футболисты, чтобы на что-то претендовать

Терёхин — об Артуре Гомесе: «Динамо» нужны футболисты, чтобы на что-то претендовать
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Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал переход вингера Артура Гомеса в российский клуб из бразильского «Крузейро».

«Я рад, что «Динамо» приобрело Артура Гомеса, значит, он нужен команде. Плюс клуб наверняка следил за этим футболистом. Чтобы на что-то претендовать, нужны футболисты, а Личка и руководство «Динамо» делает всё правильно.

Макаров — хороший футболист, который выходит и преподносит какую-то изюминку. Но его проблема — правая нога. Он губит ей очень много моментов. Но его не надо никуда двигать — он поможет «Динамо» в качестве игрока ротации, тем более он россиянин», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.

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