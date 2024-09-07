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Семшов: Волков не впечатлил, но и не портил картину в «Зените»

Семшов: Волков не впечатлил, но и не портил картину в «Зените»
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о травме защитника «Зенита» Сергея Волкова. Сегодня клуб сообщил, что новичок команды получил разрыв крестообразной связки.

— Волков был футболистом ротации в «Зените». Конечно, когда футболист выбывает на долгий срок, это потеря. Сейчас петербуржцам надо искать правого защитника, который мог бы подстраховать Караваева.

— Как оцените игру Волкова в «Зените»?
— Он особо не впечатлил, но и не портил картину в команде. Сергей ещё не адаптировался в «Зените». Он мог бы выглядеть лучше, — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, этим летом Сергей Волков перешёл в «Зенит» из «Краснодара» и подписал контракт с санкт-петербургским клубом до 2028 года.

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