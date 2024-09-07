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Агент форварда Обухова сообщил, что игрок до зимы останется в Медиалиге

Агент форварда Обухова сообщил, что игрок до зимы останется в Медиалиге
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Футбольный агент Сергей Пушкин высказался о будущем нападающего Владимира Обухова. Ранее футболист был заявлен за медийную команду ФК «10», президентом которой является известный комик Азамат Мусагалиев.

— 99%, что до зимы он останется в этой команде Медиалиги.

— В таком случае он не задумывается о завершении карьеры?
— Всё зависит от спроса. Сейчас спрос есть, но нужна Москва. Футболист хочет быть ближе к семье, к ребёнку, к супруге.

— Откуда тогда есть интерес?
— Из региональных клубов. Есть из ФНЛ, из РПЛ, из ближнего зарубежья. Но не хочу вдаваться в подробности, — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Последним профессиональным клубом Обухова был «Оренбург», который нападающий покинул в июне в связи с истечением контракта. Ранее форвард выступал также за «Ростов», «Спартак», «Сочи», «Тамбов», «Мордовию» и «Кубань».

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