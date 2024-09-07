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Гладилин: даже ради одной игры сборной России стоило лететь во Вьетнам

Гладилин: даже ради одной игры сборной России стоило лететь во Вьетнам
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Бывший футболист Владислав Гладилин отреагировал на отмену товарищеского матча сборной России с командой Таиланда, который должен был состояться во Вьетнаме, из-за тайфуна.

«Кто мог предвидеть, что во Вьетнаме начнётся тайфун? При чём тут менеджеры сборной России? Даже ради одной игры сборной России стоило лететь туда. Это правильное решение, надо играть со всеми сборными. Ничего страшного нет, что не сыграли матч с Таиландом, потому что Карпин вызвал нужных футболистов и провёл сбор. В любом случае произошла положительная поездка, ведь идёт сплочение коллектива. Об этом даже не надо переживать.

Сборная России перенесла тяжёлый перелёт и играла в тяжёлых условиях. Но в таких же условиях играла бы любая другая сборная: Бразилия, Франция и другие. Сборная России сыграла достойно, и Карпин проверил силы тех футболистов, которые были кандидатами в национальную команду», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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