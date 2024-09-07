«Со всеми можно играть, мы никого не боимся». Пальцев — о выступлении «Динамо» Мх

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев оценил выступление своей команды в стартовом отрезке текущего сезона.

«Я считаю, что мы уже закрепились. Нам осталось только забивать голы, реализовывать свои моменты и набирать очки. Со всеми можно играть – это подтверждают наши матчи. С «Краснодаром» мы сыграли достойно, даже могли выиграть. В матче с «Динамо» вели 1:0, обыграли «Спартак». Со всеми можно играть. Да, соперники сильные, но и мы никого не боимся», — приводит слова Пальцева Metaratings.

Махачкалинское «Динамо» по итогам семи туров РПЛ набрало восемь очков и занимает девятое место.

В нынешнем сезоне в составе махачкалинской команды защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.