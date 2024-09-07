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Нападающий «Ротора» Кухарчук прокомментировал выходку защитника «Урала» Бегича

Нападающий «Ротора» Кухарчук прокомментировал выходку защитника «Урала» Бегича
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Форвард волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук прокомментировал неспортивное поведение защитника «Урала» Силвие Бегича. Стартовый матч 9-го тура Первой лиги «Урал» — «Ротор» (1:1) завершился скандальным эпизодом: игрок екатеринбургского клуба Мартин Секулич сравнял счёт в добавленное время, а его партнёр по команде Силвие Бегич подбежал к сопернику и показал в лицо «нос Буратино», за что получил вторую карточку.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
07 сентября 2024, суббота. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Морозов – 63'     1:1 Секулич – 90+3'    
Удаления: Бегич – 90+4' / нет

— Видел этот эпизод. Судья сделал всё правильно, Бегич получил заслуженное наказание.

— Понимаете, чем вызвано такое поведение? Были к этому какие-то предпосылки?
— Это не от большого ума делается. Всегда нужно оставаться порядочным человеком. А вот это всё… Сам себя наказал, удалился. Арбитр этот эпизод заметил и грамотно рассудил, — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

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