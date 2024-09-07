Нападающий «Ротора» Кухарчук прокомментировал выходку защитника «Урала» Бегича

Форвард волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук прокомментировал неспортивное поведение защитника «Урала» Силвие Бегича. Стартовый матч 9-го тура Первой лиги «Урал» — «Ротор» (1:1) завершился скандальным эпизодом: игрок екатеринбургского клуба Мартин Секулич сравнял счёт в добавленное время, а его партнёр по команде Силвие Бегич подбежал к сопернику и показал в лицо «нос Буратино», за что получил вторую карточку.

— Видел этот эпизод. Судья сделал всё правильно, Бегич получил заслуженное наказание.

— Понимаете, чем вызвано такое поведение? Были к этому какие-то предпосылки?

— Это не от большого ума делается. Всегда нужно оставаться порядочным человеком. А вот это всё… Сам себя наказал, удалился. Арбитр этот эпизод заметил и грамотно рассудил, — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».