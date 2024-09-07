«Алания» и «Сочи» поделили очки в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «Сочи». Команды играли на «Стадионе имени Султана Билимханова» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Сочи» Мартин Крамарич. На 29-й минуте отметился голом полузащитник «Алании» Нури Абдоков. В игре была показана одна жёлтая карточка.

После этой игры в активе «Алании» стало девять очков. Команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» с 14 очками находится на четвёртом месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.