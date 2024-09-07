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«Алания» и «Сочи» поделили очки в матче 9-го тура Первой лиги

«Алания» и «Сочи» поделили очки в матче 9-го тура Первой лиги
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Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «Сочи». Команды играли на «Стадионе имени Султана Билимханова» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 7'     1:1 Абдоков – 29'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Сочи» Мартин Крамарич. На 29-й минуте отметился голом полузащитник «Алании» Нури Абдоков. В игре была показана одна жёлтая карточка.

После этой игры в активе «Алании» стало девять очков. Команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» с 14 очками находится на четвёртом месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.

Турнирная таблица Первой лиги
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