В РФС назвали ежегодную сумму расходов на ЮФЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал подробности финансирования Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«Проект ЮФЛ имеет смешанное финансирование. Частично он финансируется в том числе за счёт средств ФИФА Legacy, частично за счёт целевых отчислений от букмекеров, частично от спонсорских средств. Юношеская футбольная лига в совокупности обходится нам в сумму более 2,5 млрд рублей в год», — приводит слова Митрофанова Metaratings.

ЮФЛ запустилась в 2019 году и стала первым большим соревнованием для воспитанников российских академий по всей стране. До отстранения российских команд от участия в международных турнирах победитель вместе с трофеем получал и путёвку в Юношескую лигу УЕФА. Юношеская футбольная лига разделена на три категории: ЮФЛ-1 (для ребят до 18 лет, раньше была до 19), ЮФЛ-2 (до 17 лет, раньше была до 18) и ЮФЛ-3 (до 16 лет, раньше была до 17).