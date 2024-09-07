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«Ливерпуль» намерен бесплатно подписать основного игрока «Байера» через год — TEAMtalk

«Ливерпуль» намерен бесплатно подписать основного игрока «Байера» через год — TEAMtalk
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«Ливерпуль» собирается подписать центрального защитника «Байера» Жонатана Та следующим летом в качестве свободного агента. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, боссов «Ливерпуля» впечатлила игра Та в прошлом сезоне. Клуб намерен составить конкуренцию «Баварии» и «Барселоне» в борьбе за переход футболиста следующим летом, когда у него закончится контракт с «Байером».

Жонатан Та в прошлом сезоне в составе «Байера» стал победителем чемпионата Германии, а также обладателем национального Кубка.

В нынешнем сезоне Та принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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