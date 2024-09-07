Тарханов предложил, чтобы сборная России сыграла со сборной легионеров или клубами

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о международных товарищеских матчах национальной команды.

«Сборной России далеко было лететь до Вьетнама, а также там не очень хорошие погодные условия. Но никто не знал, что будет тайфун и матч с Таиландом отменится. Может, сборная вернётся и сыграет двусторонку или стоит собрать сборную легионеров, хотя большая часть иностранцев уехала в свои национальные команды. Или стоит сыграть с хорошим российским клубом. Когда Газзаев был тренером сборной России, то я был тренером сборной легионеров и мы сыграли матч.

Стоит ли сборной России рассматривать и дальше поездки в Азию? Вьетнам и Таиланд дальние страны. Есть Иран, Узбекистан и другие команды, которые являются более сильными соперниками. Однако у многих команд Азии, Европы и Южной Америки идут матчи отбора», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.