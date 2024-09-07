Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов предложил, чтобы сборная России сыграла со сборной легионеров или клубами

Тарханов предложил, чтобы сборная России сыграла со сборной легионеров или клубами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о международных товарищеских матчах национальной команды.

«Сборной России далеко было лететь до Вьетнама, а также там не очень хорошие погодные условия. Но никто не знал, что будет тайфун и матч с Таиландом отменится. Может, сборная вернётся и сыграет двусторонку или стоит собрать сборную легионеров, хотя большая часть иностранцев уехала в свои национальные команды. Или стоит сыграть с хорошим российским клубом. Когда Газзаев был тренером сборной России, то я был тренером сборной легионеров и мы сыграли матч.

Стоит ли сборной России рассматривать и дальше поездки в Азию? Вьетнам и Таиланд дальние страны. Есть Иран, Узбекистан и другие команды, которые являются более сильными соперниками. Однако у многих команд Азии, Европы и Южной Америки идут матчи отбора», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Сборная России ночью не улетит». Команда Карпина надолго застряла в Ханое из-за тайфуна?
Эксклюзив
«Сборная России ночью не улетит». Команда Карпина надолго застряла в Ханое из-за тайфуна?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android