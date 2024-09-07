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«Не всегда мы диктуем условия проведения матчей». Гунько — об отмене игры сборной России

«Не всегда мы диктуем условия проведения матчей». Гунько — об отмене игры сборной России
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал отмену из-за тайфуна товарищеского матча между сборными России и Таиланда, который должен был состояться сегодня, 7 сентября, во Вьетнаме.

«Очень жаль, что сборная не сможет сыграть матч, который был запланирован. Был ли смысл туда ехать ради матча с такими соперниками? А у нас есть другие варианты? Что касается матчей против условного «Зенита», думаю, сборная должна играть со сборной, а не с клубами. Мне кажется, не всегда мы диктуем условия проведения матчей – это данность, которая есть», — приводит слова Гунько Metaratings.

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная. ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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