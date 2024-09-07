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«Краснодар» объявил стартовый состав на товарищеский матч с медийной командой ФК «10»

«Краснодар» объявил стартовый состав на товарищеский матч с медийной командой ФК «10»
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Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Краснодар» и медийный клуб ФК «10». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар». В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1-й тайм
1 : 1
ФК 10
Москва, Россия
1:0 Кобнан – 13'     1:1 Тен – 14'    

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (к), Петров, Коста, Тормена, Гонсалес, Газинский, Козлов, Са, Батчи, Мозес, Смолов.

«Краснодар» после семи туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева набрали 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ростовом». Встреча пройдёт 14 сентября в 19:00 по мск.

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