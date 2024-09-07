«Локомотив» объявил стартовый состав на контрольный матч с белорусским «Торпедо-БелАЗ»

Сегодня, 7 сентября, состоится товарищеский матч между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и московским «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Торпедо» в Жодине (Беларусь). Матч начнётся в 19:30 мск.

Стартовый состав «Локомотива» на контрольную игру: Лантратов, Ньямси, Погостнов, Ненахов, Волков, Тимофеев, Топинка, Сарвели, Салтыков, Годяев, Сулейманов.

«Локомотив» после семи туров текущего сезона чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.

«Торпедо-БелАЗ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Команда набрала 39 очков после 19 матчей.