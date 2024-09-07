Форвард Англии Кейн: много положительных моментов за лето, но мы должны совершенствоваться

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о чемпионате Европы 2024 года. Англичане проиграли в финале сборной Испании со счётом 1:2.

«Мы отлично справились с задачей выйти в финал. Я не думаю, что мы достигли того уровня, на который, как мы думали, способны. Всякий раз, когда всё заканчивается поражением, мы возвращаемся к своей обычной жизни и готовимся к новым задачам. У нас как у команды много положительных моментов за лето, но мы должны совершенствоваться, и есть много областей, которые мы можем улучшить. Наша задача — становиться лучше.

Когда ты так близок к достижению вершины карьеры, это действительно сложно. Это просто придаёт мне больше мотивации и направляет меня на желание вернуться к этому снова и добиться другого результата. Я девять лет выступаю за сборную Англии и до сих пор помню свой первый сбор. Приятно видеть, как молодёжь тренируется с такой свободой», — приводит слова Кейна BBC.