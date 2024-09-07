Сенников: Севикян не усилит «Локомотив», лучше бы вернули Антона Миранчука

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал переход игрока венгерского «Ференцвароша» Эдгара Севикяна в стан красно-зелёных на правах аренды.

«Не сказал бы, что Севикян усилит «Локомотив», это подписание для ротации. Эдгар — футболист такого же плана, как Сарвели или Пиняев. Может быть, заиграет, ведь у него были хорошие матчи и он способный футболист. Но лучше бы вернули Антона Миранчука. У «Локомотива», кроме Батракова, никто не может сыграть на позиции под нападающим, нет альтернативы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе клуба из Будапешта Севикян принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.