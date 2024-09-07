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Эксперт бразильского футбола назвал сильные качества новичка «Динамо» Артура Гомеса

Эксперт бразильского футбола назвал сильные качества новичка «Динамо» Артура Гомеса
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Александр Спивак, известный как эксперт бразильского футбола, рассказал о сильных качествах новичка московского «Динамо» Артура Гомеса.

«Артур Гомес быстрый, хорош при игре «один в один», у него длинный шаг. Из минусов у него не самый высокий процент реализации, иногда хромают решения, но прибавил в этом компоненте. Факт, что повысит качество атаки в «Динамо». Он сильнее Гладышева, Макарова, но не думаю, что сильнее Нгамалё. Это уже адатптированный камерунец», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» объявило о переходе нападающего сегодня, 7 сентября, на своём официальном сайте. Контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года. Ранее бразильский форвард выступал за «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

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