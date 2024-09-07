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Видео: гол Жамалетдинова со своей половины поля в матче «Шинник» — «Уфа» в Первой лиге

Видео: гол Жамалетдинова со своей половины поля в матче «Шинник» — «Уфа» в Первой лиге
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Форвард «Шинника» Тимур Жамалетдинов забил гол со своей половины поля на 84-й минуте матча 9-го тура Первой лиги с «Уфой» (2:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
07 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Фёдоров – 15'     2:0 Жамалетдинов – 84'    

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Шинника» Захар Фёдоров.

После этой игры в активе «Шинника» стало девять очков. Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» с шестью очками находится на 16-м месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.

Жамалетдинов в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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